Іспанія

Зараз вінгер не розглядає можливість зміни клубу.

Лукас Васкес може продовжити свою угоду з Реалом - повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Новий контракт вінгера буде до 2025 року. В даний момент невідомо, чи Лукас залишиться у Реалі через невелику кількість ігрових хвилин.

Вихованець іспанського клубу за час виступів у Мадриді встиг виграти всі можливі трофеї. Також в нього є 9 матчів за збірну Іспанії.

Цього сезону 32-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 4 асисти.