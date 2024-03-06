Зараз вінгер не розглядає можливість зміни клубу.
Лукас Васкес - Getty Images
06 березня 2024, 14:34
Лукас Васкес може продовжити свою угоду з Реалом - повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Новий контракт вінгера буде до 2025 року. В даний момент невідомо, чи Лукас залишиться у Реалі через невелику кількість ігрових хвилин.
Вихованець іспанського клубу за час виступів у Мадриді встиг виграти всі можливі трофеї. Також в нього є 9 матчів за збірну Іспанії.
Цього сезону 32-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 4 асисти.