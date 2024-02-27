Іспанія

Молодший брат Кіліана також приєднається до мадридського Реала.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та мадридський Реал підписали угоду, згідно з якою француз стане гравцем "королівського клубу" з 1 липня 2024 року. Разом з Кіліаном до столиці Іспанії переїде його молодший брат Етан, який також грає за ПСЖ, повідомляє El Chiringuito TV.

"Мбаппе прийде не сам. Попередній контракт був підписаний два тижні тому, але сім’я футболіста зробила пропозицію Реала в останні дні.

Це додана до попереднього контракту тема, яка не ставить його під сумнів. Сім’я Мбаппе та сам футболіст кілька днів тому попросили Реал також залучити його брата Етана. Реал подумав над цим та відповів "так", — сказав журналіст Едуардо Інда.

Раніше повідомлялося, що Кіліан гратиме за Реал під десятим номером.