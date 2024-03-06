Іспанія

Український форвард пропустив тренування у загальній групі "кажанів".

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія прийматиме на своєму полі Хетафе.

Як повідомляє Plaza Deportiva, участь нападника "кажанів" Романа Яремчука у цьому протистоянні знаходиться під питанням.

За інформацією джерела, 28-річний український форвард досі не повернувся до тренувань Валенсії у загальній групі після того, як отримав пошкодження у минулому суботньому матчі проти мадридського Реала (2:2).

Нагадаємо, що тоді Яремчук вийшов на поле у стартовому складі, відзначився голом у першому таймі, але був замінений на 57-ій хвилині через певний дискомфорт.

Матч Валенсія — Хетафе відбудеться у суботу, 9 березня, о 15:00 за київським часом.