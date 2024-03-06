Український форвард пропустив тренування у загальній групі "кажанів".
Роман Яремчук, Getty Images
06 березня 2024, 18:51
У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія прийматиме на своєму полі Хетафе.
Як повідомляє Plaza Deportiva, участь нападника "кажанів" Романа Яремчука у цьому протистоянні знаходиться під питанням.
За інформацією джерела, 28-річний український форвард досі не повернувся до тренувань Валенсії у загальній групі після того, як отримав пошкодження у минулому суботньому матчі проти мадридського Реала (2:2).
Нагадаємо, що тоді Яремчук вийшов на поле у стартовому складі, відзначився голом у першому таймі, але був замінений на 57-ій хвилині через певний дискомфорт.
Матч Валенсія — Хетафе відбудеться у суботу, 9 березня, о 15:00 за київським часом.