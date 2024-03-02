Іспанія 02 березня 2024, 22:59 Гол Яремчука у ворота Реала Українець відзначився у воротах Андрія Луніна. РОМАН ЯРЕМЧУК, GETTY IMAGES 02 березня 2024, 22:59 У рамках 27-го туру Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймає Реал. На 30-й хвилині гри голом відзначився Роман Яремчук. Він обіграв Андрія Луніна і катнув м'яч у порожні ворота. Відео голу: На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Валенсія — Реал. Люди Роман Яремчук Команди Валенсія Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте