У рамках 27-го туру Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймає Реал. 
На 30-й хвилині гри голом відзначився Роман Яремчук. Він обіграв Андрія Луніна і катнув м'яч у порожні ворота. 
Відео голу

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Валенсія — Реал.