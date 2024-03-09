Іспанія

Шалені гроші за школяра.

ПСЖ готовий запропонувати каталонській Барселоні 200 млн. євро за 16-річного вінгера "синьо-гранатових" Ламіна Ямала. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, діючий чемпіон Франції бачить у вихованці Ла Масії довгострокову заміну нападнику Кіліану Мбаппе, який з великою ймовірністю наступного літа залишить ПСЖ та приєднається до мадридського Реала.

Повідомляється, що футбольний агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси Ямала, цього тижня зустрівся з президентом Барселони Жоаном Лапортою для того, щоб обговорити можливість цього трансферу.

Враховуючи величезні фінансові проблеми Барселони, трансфер молодого іспанця розглядається, як цілком ймовірний.

Зазначимо, що Ямал в разі цього трансферу зможе приєднатися до ПСЖ тільки після 13 липня 2025 року, коли йому виповниться 18 років.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,67 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Ламін Ямал відіграв за Барсу 37 матчів, забив шість голів та віддав сім результативних передач.