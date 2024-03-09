Іспанія

Єдиний гол Дуро визначив долю протистояння, а український форвард провів на полі 71 хвилину.

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала на своєму полі Хетафе.

Рахунок у матчі було відкрито на 40-ій хвилині, коли форвард "кажанів" Уго Дуро відгукнувся на передачу Серхі Каноса та реалізував свій момент.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, а фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії.

Український форвард господарів поля Роман Яремчук, який вийшов на поле з перших хвилин, був замінений на 71-ій хвилині без наявності результативних дій в активі.

Валенсія — Хетафе 1:0

Гол: Дуро, 40

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Озкачар, Гая — Перес (Гонсалес, 59), Герра (Коррея, 84), Пепелу, Канос (Лопес Ногероль, 59) — Дуро (Амалла, 85), Яремчук (Гільямон, 71)

Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете (Ріко, 71), Альварес Соса — Іглесіас (Сантьяго, 85), Моріба, Мілья, Аленья (Анхель Кармона, 61) — Максимович (Арнаїс Родрігес, 85), Латаса, Мата

Попередження: Пепелу, Гільямон — Моріба, Кармона, Джене