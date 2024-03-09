Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 9 березня 2024 року.

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія здобула мінімальну перемогу над Хетафе.

Автором єдиного гола в цьому протистояння став Уго Дуро, тоді як український форвард Роман Яремчук провів на полі 71 хвилину, після чого був замінений.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Хетафе у матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Валенсія — Хетафе 1:0

Гол: Дуро, 40

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Озкачар, Гая — Перес (Гонсалес, 59), Герра (Коррея, 84), Пепелу, Канос (Лопес Ногероль, 59) — Дуро (Амалла, 85), Яремчук (Гільямон, 71)

Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете (Ріко, 71), Альварес Соса — Іглесіас (Сантьяго, 85), Моріба, Мілья, Аленья (Анхель Кармона, 61) — Максимович (Арнаїс Родрігес, 85), Латаса, Мата

Попередження: Пепелу, Гільямон — Моріба, Кармона, Джене