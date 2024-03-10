Асист Циганкова допоміг Жироні обіграти Осасуну. Інший українець Артем Довбик провів поєдинок без результативних дій. 

2:0 — Жирона набрала три очки і повернулася на друге місце в Ла Лізі. 

Огляд матчу

Жирона - Осасуна 2:0
Голи: Порту, 13, Морейра, 87. 

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Порту (Соліс, 81), Гарсія, Мартін (Торре, 90) — Циганков (Коуту, 64), Довбик (Стуані, 81), Морейра (Гарсія, 90). 

Осасуна: Еррера — Гарсія (Гомес, 70), Катена, Еррандо — Аресо (Ібаньєс, 88), Монкайола, Торро (Рауль, 70), Орос, Мохіка — Р. Гарсія, Будімір. 

Попередження: Мартін, Гарсія, Порту — Еррандо, Аресо, Гомес. 