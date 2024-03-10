Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та Сельта.

Мадридський Реал та Сельта з Віго зустрінуться на Сантьяго Бернабеу в рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після нічиєї проти німецького РБ Лейпциг (1:1). залучив до стартового складу Васкеса на правому фланзі оборони, тоді як Модрич долучиться до центральної вісі, а Діас зіграє під парою нападників, до якої повернувся Родріго.

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Модрич — Діас — Родріго, Вінісіус Жуніор.

Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Карвахаль, Кроос, Хоселу, Чуамені, Себальйос, Фран Гарсія, Гюлер.

Гра Реал — Сельта почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.