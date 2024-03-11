Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 10 березня 2024 року, 22:00.

Севільський Бетіс у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився Вільярреалу в дуже запеклому протистоянні.

У першому таймі цієї зустрічі команди неначе й не створювали значну кількість гольових моментів, проте забили на двох аж три м’ячі й пішли на перерву з перевагою господарів поля.

Проте після відпочинку "жовта субмарина" завдала одразу подвійного удару по суперниках, після чого на полі вже не було місця футболу, а панували виключно емоції. Одразу два вилучення та грандіозна сутичка поміж обома командами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Вільярреал 2:3 у 28-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал Бетіс — Вільярреал 2:3

Голи: Родрігес, 30, Жозе, 45+2 — Баена, 41, Папастатопулос (аг), 48, Серлот, 67.

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі (Бусто, 88), Папастатопулос, Ріад, Міранда (Еззалзулі, 88) — Родрігес (Кардосо, 78), Карвалью (Рока, 78) — Форнальс (Перес, 69), Фекір, Авіла — Жозе.

Вільярреал: Йоргенсен — Феменія (Москера, 90), Баї, Манді, Морено (Коклен, 74) — Траоре (Ахомаш, 75), Комесанья (Капу, 81), Парехо, Баена (Куенка, 74) — Морено (Коклен, 74), Серлот.

Попередження: Авіла, Кардосо — Траоре, Морено, Йоргенсен.

Вилучення: Авіла, 70 — Морено, 70.