Іспанія

Дане рішення було прийняте через невдалі результати Барселони.

Марк-Андре тер Штеген розповів стосовно новини про відхід з клубу Хаві - цитує ресурс Barca Universal.

"Ми несемо відповідальність за це рішення. Він сказав нам, що цього не уникнути, ми завжди повинні віддавати все можливе, зокрема і заради нього.

Хаві чудовий тренер, який повернув нас на високий рівень. Він дуже добре працює, тому ми можемо змагатися у різних турнірах кожні 3-4 дні. Важко прийняти його відхід, як гравцю і як другу".

Хаві сказав, що залишить Барселону після нинішнього сезону через незадовільні результати клубу.