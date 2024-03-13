Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 12 березня 2024 року.

У рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини сенсаційний Саарбрюкен, який виступає в третьому дивізіоні країни, на власному полі переграв ще одного представника Бундесліги в особі менхенгладбахської Боруссії з рахунком 2:1.

За рахунку 1:1 господарі поля зуміли забити переможний гол у компенсований до другого тайму час, здобувши перепустку до півфіналу турніру.

У півфіналі суперником Саарбрюкена стане Кайзерслаутерн із другої Бундесліги. В іншому півфіналі на нас чекає протистояння Баєр — Фортуна Дюссельдорф.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Саарбрюкен — Боруссія Менхенгладбах у рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2023/24:

Саарбрюкен - Боруссія Менхенгладбах 2:1

Голи: Наіфі, 3, Брюнкер, 90+3 — Гак, 8

Саарбрюкен: Шрайбер, Беккер (Беккер, 74), Тельке, Бедер, Цайц, Гаус, Рабіхич (Шмідт, 46), Зонтаймер (Цивея, 67), Кербер, Наіфі (Ді Мікеле Санчес, 74), Брюнкер

Боруссія М: Ніколас, Ельведі (Лайнер, 82), Фрідріх, Ітакура, Нетц (Скаллі, 81), Онора, Вайгль, Нойгаус, Гак (Нгуму, 69), Райтц (Коне, 69), Сьебатшо