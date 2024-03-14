Іспанія

Пеп продовжує підкорювати футбольний світ.

Колишній захисник/півзахисник каталонської Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано висловився про головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіола під керівництвом якого він грав у Барсі. Його слова наводить Ole.

"З Пепом відбулася зміна епохи. Його велика спадщина – не титули, а зміни, які він приніс у футбол. Сьогодні ми маємо зовсім інше бачення, ніж до нього.

Я приїхав до Європи 2006 року. Тоді команди не були організовані при переході з оборони в атаку, все було набагато шаблоннішим, багато що залежало від креативності гравця.

Сьогодні вони вміють і розпочинати атаки, і вступати у пресинг, і оборонятися. Все змінилося з приходом тренера Гвардіоли", — заявив Маскерано.

Маскерано у складі Барселони на чолі Гвардіоли виграв по одному разу Ла Лігу, Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.