Коментар стосовно виступів Арди у іспанському гранді.
Арда Гюлер - Getty Images
15 березня 2024, 21:56
Майкл Оуен розповів щодо гри за Реал Арди Гюлера - цитує Майкла AS.
"Це баланс, коли ти молодий. Ви можете грати щотижня в меншій команді, або можете вчитися, тренуватися та грати з чудовими гравцями. Це безцінний досвід.
Лука Модрич і Тоні Кроос не гратимуть постійно. У молодих півзахисників Реала буде реальна можливість збудувати довгу кар’єру під керівництвом вірного тренера".
Цього сезону 19-річний гравець провів 5 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.