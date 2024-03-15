Іспанія

Коментар стосовно виступів Арди у іспанському гранді.

Майкл Оуен розповів щодо гри за Реал Арди Гюлера - цитує Майкла AS.

"Це баланс, коли ти молодий. Ви можете грати щотижня в меншій команді, або можете вчитися, тренуватися та грати з чудовими гравцями. Це безцінний досвід.

Лука Модрич і Тоні Кроос не гратимуть постійно. У молодих півзахисників Реала буде реальна можливість збудувати довгу кар’єру під керівництвом вірного тренера".

Цього сезону 19-річний гравець провів 5 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.