Іспанія

Завершився перший поєдинок 29 туру чемпіонату Іспанії

У рамках двадцять дев'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Реал Сосьєдад приймав Кадіс на Аноета Стедіум.

У першому таймі господарі поля вийшли вперед завдяки голу Меріно. Подвоїти перевагу колективу Іманоля Альгуасіля у другій половині зустрічі вдалося захаряну. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу фаворитів протистояння.

Реал Сосьєдад — Кадіс 2:0

Голи: Меріно, 28, захарян, 68

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан (Тірні, 46) — Мендес, Субіменді (Турр'єнтес, 75), Меріно — Кубо (захарян, 66), Оярсабаль (Сілва, 74), Бекер (Магунаселая, 84)

Кадіс: Ледесма — Карселен, Усу, Чуст, Каррера (Л. Пірес, 82) — Наварро (Мачіс, 82), Алькарас, Куаме, Собріно (Окампо, 86) — Гомес (Рамос, 34), Хуанмі (Гвардіола, 86)

Попередження: Галан, Субіменді, Ле Норман — Рамос