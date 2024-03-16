Іспанія

Український голкіпер розпочне черговий матч чемпіонату Іспанії з перших хвилин.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вирушить у гості до Осасуни.

Тренерський штаб Карло Анчелотті завчасно визначився зі стартовим складом на це протистояння.

Так, місце у воротах "вершкових" вже традиційно у відсутність Тібо Куртуа займе український голкіпер Андрій Лунін.

Матч Осасуна — Реал Мадрид відбудеться в суботу, 16 березня, о 17:15 за київським часом.