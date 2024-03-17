Іспанія

Марроканець проводить сильний сезон.

Півзахисник мадридського Реалу Браїм Діас прокоментував перемогу над Осасуною (4:2) в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Madrid Universal.

"Це Реал. У нас багатоматчева безпрограшна серія, і це неабиякий результат. Саме цього і вимагає від тебе Реал, і ми показуємо: ми тут для того, щоб виграти все. У команди немає стелі.

Ми провели чудовий матч. Я відзначив би самовіддачу команди, з яким настроєм всі підійшли до цього матчу, грати на такому полі було нелегко, але ми все одно продемонстрували свої якості.

Я дуже щасливий грати за найкращий клуб у світі. Тут треба бути відповідальним, віддавати усі сили на полі, і це те, що я роблю", — сказав 24-річний гравець.

Цього сезону Браїм Діас відіграв за Реал 33 матчі, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.