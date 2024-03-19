Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал виграв у Осасуни, Жирона вдома програла Хетафе та багато іншого.

Результати туру

Реал виграв у Осасуни завдяки хет-трику асистів Вальверде

Склад Реала на даний матч виглядав не надто вражаюче. Тібо Куртуа, Давід Алаба, Едер Мілітао, Дані Себальос і Джуд Беллінгем були відсутні, а Хоселу також був виключений зі складу на матч в останню хвилину. Зрештою, Карло Анчелотті мав лише п’ять польових гравців на лаві запасних, але це не вплинуло на результат зустрічі.

Реал швидко взявся за роботу, а точніше: Вінісіус взявся за роботу. Саме йому вдалося вивести команду вперед. Можна сказати, що гол Осасуни у відповідь ще більше змотивував іспанський гранд активно йти вперед. Тріо Браїм Діас — Феде Вальверде — Дані Карвахаль встановило комфортний результат, а уругвайський півзахисник взагалі віддав три асисти у матчі.

Навіть ще один м'яч Осасуни не зміг відновити інтригу, хоча колектив Ягоби Аррасате вміє створювати неприємності своєю компактністю у захисті. Таким чином, у черговій зустрічі Реал продемонстрував чудовий виступ і збільшив відрив у таблиці.

Після матчів з Лейпцигом, Райо Вальєкано, Севільєю та Валенсією мадридська команда вдруге поспіль здобула ще одну переконливу перемогу і знову забила чотири голи. Далі в Реала вирішальні матчі сезону. У випадку, якщо вдасться виграти у Ель Класіко можна буде поступово називати його майбутнім чемпіоном Іспанії.

Жирона не змогла виграти у Хетафе

Жирона зазнала поразки від Хетафе (четвертої поспіль на виїзді) і тепер відстає від Реала на 10 балів. Все складається на користь Мадрида.

Загалом Жирона начебто трішки побоювалася суперника. За рахунку 0:0 гостям помітно не вистачало активної гри в атаці.

У першому таймі було не так багато моментів, а Артем Довбик мало отримував м'яч і загалом провів не дуже вдалий матч. Крім того, було декілька спірних рішень арбітра не на користь команди Мічела.

В свою чергу Хетафе вдалося забити першим ударом у площину воріт. Велика група гравців увірвалася у простір біля штрафного майданчика Жирони, а Єллу Сантьяго, отримавши м'яч у правому напівфланзі від Ілайша Моріба точно пробив у дальній кут.

Довгий час у Жирони не було небезпечних моментів. Хетафе успішно повертав собі м'яч, крім того, господарі взагалі не допускали втрат на своїй половині поля. Це говорило, зокрема, про те, що команда Мічела чинила недостатній тиск на оборону господарів. Дозволяла йому також організовувати свої атаки.

Декілька небезпечних епізодів було ближче до середини другої половини зустрічі, але Артему Довбику та компанії не вдалося їх реалізувати.

Протягом семи хвилин компенсованого часу Хетафе нічого не дозволив одному з лідерів Прімери, за винятком удару від Крістіана Стуані. За статистикою ударів вийшла в результаті фактично нічия – 11:12 (у площині – 3:3), але перемогла команда Хосе Бордаласа.

Барселона виграла у Атлетіко завдяки чудовій грі Роберта Левандовські

Важко уявити кращий спосіб підняти дух, ніж вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перемога над Наполі змусила Барселону задуматися про свої шанси знову виграти цей престижний турнір. Зовсім інакше виглядають перспективи в чемпіонаті, де Реал вже випереджає команду Хаві на 8 балів. У центрі захисту на матч з Атлетіко знову вийшов Пау Кубарсі з Рональдом Араухо. Жюль Кунде, у свою чергу, залишився на правому фланзі захисту. Цього разу Серхі Роберто грав у півзахисті, поруч із Ілкаєм Гюндоганом і Ферміном Лопесом, а Жоау Феліш і Рафінья грали на флангах. У центрі атаки грав Роберт Левандовські.

Початок матчу був досить спокійним. Ситуація трохи загострилася на шостій хвилині, коли Рональд Араухо сфолив у штрафному майданчику на Альваро Мораті. Втім, форвард опинився в офсайді. Через мить після цього через жахливий пас Марк-Андре тер Штегена Родріго де Поль пробив з-за меж штрафного майданчика, але не влучив.

В Барселони було декілька небезпечних моментів, а забити вдалося лише в середині першого тайму. Ілкай Гюндоган зробив чудовий пас на Роберта Левандовські, а той віддав на Жоау Феліша, який завершив формальності точним ударом. Тим часом Хаві був відправлений на трибуни, отримавши червону картку від арбітра за те, що поставив під сумнів його рішення.

У другій половині зустрічі Барселона завдала ще одного результативного удару. Рафінья підхопив м'яч і чудово віддав передачу на Роберта Левандовські, який знайшов вільний простір і пробив під дальню штангу повз безпорадного Яна Облака. Були спроби змінити гру від Дієго Сімеоне, який випустив Антуана Грізманна і Мемфіса Депая, але вони не завершилися нічим серйозним.

На 65-ій хвилині Левандовські виконав фантастичний простріл, а Фермін Лопес не схибив і впевненим ударом головою переграв голкіпера. Атлетіко все частіше вирішив бити з дистанції, але робив це вельми неточно. Роберт Левандовські став найкращим гравцем цього матчу. Вдалося скоротити відставання від Реала і мати шанси на чемпіонський титул.