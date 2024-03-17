Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Лас-Пальмас - Альмерія - Getty Images
17 березня 2024, 19:24
Альмерія виграла у Лас-Пальмас на виїзді. Єдиний гол забив Лео Баптістао.
Наразі команда Франсіско Піменти займає 11 місце у таблиці. В свою чергу колектив Пепе Меля знаходиться на 20 сходинці.
Лас-Пальмас — Альмерія 0:1
Гол: Баптістао, 14
Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо (Пехіньйо, 87), Суарес, Мармоль, Кардона (Рамірес, 70) — Ель-Хаддаді (Марвін, 46), Муньйос (Кардона, 61), Перроне (Луаодіс, 46), Родрігес, Молейро — Рамірес
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Монтес, Радованович (Чумі, 46), Сентельєс — Робертоне, Пенья (Мелеро, 59) — Рамазані (Ланга, 80), Вієра (Баба, 66), Ембарба — Баптістао (Мілованович, 59)
Попередження: Перроне, Марвін — Сентельєс, Ланга