Іспанія

Тренер розповів щодо виступів форварда у команді.

Хаві розповів щодо того, чому Барселона вирішила не залишати Антуана Грізманна у клубі.

"Ми вирішили відпустити Антуана Грізманна лише через фінансову ситуацію, клуб був змушений його відпустити. Грізманн – гравець, який мені дуже подобається, але він пішов саме з цієї причини", — цитує інсайдер Фабріціо Романо.

У 2019 році Барселона купила Антуана в Атлетіко за 120 мільйонів євро, але стати важливим гравцем команди форварду не вдалося.

Цього сезону 32-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 19 голів і віддав 7 асистів.