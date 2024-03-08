Іспанія

Барса розглядає варіанти підсилення опорної зони.

Опорний півзахисник лісабонського Спортінга Мортен Г'юлманн зацікавив каталонську Барселону. Про це повідомляє Tipsbladet.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" уважно стежить за опорним півзахисником Спортінга та готове зробити офіційну пропозицію найближчим літом.

Зазначається, що Г'юлманн може піти до Барселони разом з головним тренером лідера чемпіоната Португалії Рубеном Аморімом, якому він дуже подобається.

Раніше була інформація, що Барселона близька до домовленості з Аморімом.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею два мільйони євро на рік. Трансфермаркт оцінює данця у 30 млн. євро.

Цього сезону Мортен Г'юлманн відіграв за Спортінг 37 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.