Іспанія

Барса шикарно розібрала Атлетіко у Мадриді.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські висловився про солідну виїзну перемогу "синьо-гранатових" над мадридським Атлетіко (3:0) у матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує поляка Marca.

"Ми провели дуже сильний матч, я радий, що забив і зробив дві гольові передачі. Але, гадаю, було б краще, якби у нашій грі була б присутня певна легкість.

Барса хоче зробити крок вперед, ми повинні перемагати та грати краще. Ми знаємо, яку гру здатні показати, у нас величезний потенціал, чудові та молоді гравці. При правильному настрої, Барса здатна перемогти будь-яку команду", — сказав 35-річний форвард.

Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 39 матчів, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.