Іспанія

Керманич Барселони прокоментував червону картку в матчі проти Атлетіко.

Напередодні в рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здобула впевнену перемогу над мадридським Атлетіко на полі суперників.

Атлетіко — Барселона 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці першого тайму, коли рахунок був уже 1:0 на користь гостей, головного тренера "блаугранас" Хаві було вилучено за два послідовних попередження під час бурхливої реакції на рішення головного арбітра.

Рефері Хосе Марія Санчес Мартінес у протоколі після гри зазначив, що червону картку керманичу Барси було продемонстровано за "коментарі щодо його роботи та агресивні жести".

На прес-конференції після завершення зустрічі Хаві відреагував на подібне тлумачення інциденту.

"Вилучення — це найменш важлива річ серед тих, що хвилювали мене сьогодні. Найважливіше — це команда.

Четвертий арбітр сказав мені, що вилучення відбулось через мої жести. Я йому абсолютно нічого не сказав. Я завжди намагаюся поважати арбітрів.

Я жестикулюю, тому що я пристрасний. Як на мене, то вилучення було зайвим. Але я тепер маю його прийняти", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Лас-Пальмас.