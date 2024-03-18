Керманич Барселони прокоментував червону картку в матчі проти Атлетіко.
Хаві, Getty Images
18 березня 2024, 12:03
Напередодні в рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здобула впевнену перемогу над мадридським Атлетіко на полі суперників.
Атлетіко — Барселона 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Наприкінці першого тайму, коли рахунок був уже 1:0 на користь гостей, головного тренера "блаугранас" Хаві було вилучено за два послідовних попередження під час бурхливої реакції на рішення головного арбітра.
Рефері Хосе Марія Санчес Мартінес у протоколі після гри зазначив, що червону картку керманичу Барси було продемонстровано за "коментарі щодо його роботи та агресивні жести".
На прес-конференції після завершення зустрічі Хаві відреагував на подібне тлумачення інциденту.
"Вилучення — це найменш важлива річ серед тих, що хвилювали мене сьогодні. Найважливіше — це команда.
Четвертий арбітр сказав мені, що вилучення відбулось через мої жести. Я йому абсолютно нічого не сказав. Я завжди намагаюся поважати арбітрів.
Я жестикулюю, тому що я пристрасний. Як на мене, то вилучення було зайвим. Але я тепер маю його прийняти", — заявив іспанський фахівець.
У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Лас-Пальмас.