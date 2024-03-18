Іспанія

Мадридський клуб подав скаргу.

Реал подав кілька скарг до дисциплінарного комітету Королівської футбольної Федерації Іспанії за підсумками гри Ла Ліги проти Осасуни (4:2)

Мадридський клуб звинуватив у недбалості головного арбітра Хуана Мунуеру, який не вказав у післяматчевому протоколі про образи фанатів на адресу форварда Реала Вінісіуса Жуніора.

Керівництво Реала також зажадало провести розслідування, направивши скаргу в Іспанську комісію по боротьбі з расизмом і нетерпимістю.

Раніше стало відомо, що лише гравці Реала і Барселони не одягли підготовлені Ла Лігою антирасистські футболки перед матчами туру.