У клубі відбулися кадрові перестановки.
Хосе Рамон Сандоваль, ФК Гранада
19 березня 2024, 14:24
Іспанський тренер Хосе Рамон Сандоваль знову очолив Гранаду. Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.
Контракт 55-річного фахівця з Гранадою розрахований до кінця поточного сезону. На посаді головного тренера він змінив Александра Медіну, який був звільнений за незадовільні результати.
Нагадаємо, раніше Сандоваль уже очолював Гранаду з 2015 по 2016 рік.
Після 28 зіграних матчів Гранада перебуває на передостанньому (19-му) місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своїй скарбничці лише 14 очок.