Іспанія

У клубі відбулися кадрові перестановки.

Іспанський тренер Хосе Рамон Сандоваль знову очолив Гранаду. Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.

Контракт 55-річного фахівця з Гранадою розрахований до кінця поточного сезону. На посаді головного тренера він змінив Александра Медіну, який був звільнений за незадовільні результати.

Нагадаємо, раніше Сандоваль уже очолював Гранаду з 2015 по 2016 рік.

Після 28 зіграних матчів Гранада перебуває на передостанньому (19-му) місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своїй скарбничці лише 14 очок.