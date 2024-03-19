Іспанія

Захисник дав свій коментар.

Жоау Канселу висловився про роботу під керівництвом Пепа Гвардіоли.

"Він сильна особистість як і я. Є питання, щодо яких ми розходилися в думках, і я говорив йому про це, і інші речі, з якими він не погоджувався і говорив мені. Він найкращий тренер у світі.

Життя триває. Я дуже щасливий тут у Барселоні", — сказав захисник, орендований Барселоною у Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Канселу забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі в 32 матчах Барселони у всіх турнірах.