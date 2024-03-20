Іспанія

Гравець мадридського клубу прокоментував трансферні чутки.

Трансфер французького нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала — одна з найбільш заплутаних історій переходів за останні роки в світовому футболі.

Наразі ситуація видається такою, що все готово для оформлення домовленості поміж гравцем та лідером іспанської Ла Ліги, про що свідчать останні оновлення з табору французького футболіста.

Тим часом чинні гравці Реала, зокрема — іспанський фланговий захисник Даніель Карвахаль, перебувають у передчутті великого підписання.

"Ніхто з офіційних представників клубу ніколи й нічого не казав нам про трансфер Мбаппе.

Однак, схоже, що влітку Кіліан приєднається до Реала. Так, це те, що спадає на думку під час огляду всієї цієї ситуації.

Було б чудово мати його за одноклубника в Реалі, він — провідний гравець, а Реал — провідний клуб. Це точно стане головною новиною не тільки для Реала, але й для всієї Ла Ліги в наступному сезоні", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Мбаппе забив 38 голів та віддав вісім гольових передач у 37 матчах.