Іспанія

Ексхавбек "вершкових" знову висловився щодо українського голкіпера.

Напередодні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна під час тренування та пропустить ще кілька місяців.

На тлі цього колишній півзахисник "вершкових" Гуті, який нині працює футбольним експертом на ТБ, поділився власною думкою щодо майбутнього українського воротаря Андрія Луніна у Мадриді.

"Я б продовжив із Луніним контракт. Віддав би йому ті гроші, яких він заслуговує. Бачу в Луніні воротаря майбутнього Реала, так", — сказав Гуті для El Chiringuito.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів за мадридський Реал 23 матчі у всіх турнірах, в яких він пропустив 19 голів та 10 разів відстояв "на нуль".

Поточний контракт українського голкіпера з "вершковими" спливає влітку 2025 року.