Іспанія

Колишній півзахисник Реала та збірної Іспанії Гуті висловився щодо виступів голкіпера "вершкових" Андрія Луніна.

Мадридський Реал 13 лютого проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького РБ Лейпциг. Поки невідомо, хто зіграє у рамці воріт Реала — Лунін або Кепа. Тим часом легендарний ексгравець "королівського клубу" Гуті вважає, що українець цілком заслужено витіснив іспанця з воріт.

"Лунін показує впевнену гру протягом усього сезону. Єдиний матч, який він провів погано — це проти Атлетіко Мадрид у Кубку Іспанії, але якщо ви оцінюєте його лише за однією грою, то це несправедливо", — цитує легенду Реала REAL MADRID FANS.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.