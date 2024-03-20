Іспанія

Бразилець може піти з Реала через прихід Кіліана Мбаппе.

Нападник мадридського Реала Родріго може залишити "вершкових" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 23-річний бразилець — перший кандидат на передачу місця у стартовому складі для Кіліана Мбаппе, який має поповнити команду "вершкових" наступного літа.

У Реалі вважають Родріго недоторканим, однак через втрату місця у складі, сам футболіст захоче змінити клуб і в його послугах вже зацікавлені чотири топ-клуби АПЛ — Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал та Ліверпуль.

Нинішнього сезону Родріго провів 41 матч, у яких забив 13 голів та віддав вісім гольових передач.