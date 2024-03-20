Іспанія

Бельгійський голкіпер найближчими днями розпочне процес відновлення.

Напередодні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна під час тренування, через що знадобилося хірургічне втручання.

Як повідомила пресслужба "вершкових", 31-річний бельгієць успішно переніс операцію під пильним наглядом медичної служби Реала.

Зазначається, що найближчими днями Куртуа розпочне процес відновлення.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.