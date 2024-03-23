Іспанія

Півзахисник ще хоче отримати виклик у професійній кар’єрі.

Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес провів видатний чемпіонат світу-2014 у складі своєї національної збірної, що зумовило його трансфер до мадридського Реала за 75 млн євро.

Однак заграти на такому рівні футболіст у підсумку так і не зміг, після чого в його кар’єрі були мюнхенська Баварія, англійський Евертон, катарський Ер-Раян, грецький Олімпіакос, і зрештою бразильський Сан-Паулу.

Проте напередодні вже 32-річний виконавець провів яскравий товариський матч проти збірної Іспанії (1:0), після якого знову заговорили про його майбутнє.

Іспанія — Колумбія 0:1 Відео гола та огляд товариського матчу

"Коли ти граєш за національну збірну, ти мусиш грати добре, тож нічого надзвичайного я сьогодні не робив.

Повернення до Ла Ліги? Дійсно, чому б у майбутньому я не зміг повернутися до Ла Ліги, ліги, в якій мені завжди подобалося грати?", — заявив колумбійський виконавець.

На початку нового сезону в Бразилії Хамес уже встиг провести чотири матчі, забити один гол та віддати один гольовий пас.