Іспанія

Представник гравця прокоментував трансфер форварда до мадридського клубу.

Бразильський нападник Ендрік Феліпе вже фактично є гравцем мадридського Реала, який заплатив за його трансфер 45 млн євро Палмейрасу.

Однак "бланкос" наразі чекають на момент настання повноліття виконавця та не поспішають забирати його до власного розташування.

Разом із тим, агент бразильського гравця Федеріко Пенья в останньому інтерв’ю розповів, що саме дозволило Реалу виграти конкуренцію за Ендріка в, зокрема, англійських клубів, пропозиції яких подекуди навіть переважали ті кошти, які сплатив іспанський колектив.

"Реал Мадрид вирішив, що більше ніколи не втратить талановитого гравця, за яким стежить, після того, як Неймар приєднався до Барселони у 2013 році.

Підписання Ендріка має слугувати гарним уроком для Челсі. Вони одноосібно очолювали перегони за нього, але не змогли домовитися про ціну. Реал натомість був готовий задовольнити всі вимоги, які висував Палмейрас", — заявив представник гравця.

Нагадаємо, що раніше Палмейрас висловлював бажання залишити у власному складі Ендріка до кінця 2024 року.