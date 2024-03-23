Іспанія

Коментар від президента Барселони щодо контракту форварда у англійській команді.

Жоан Лапорта розповів щодо контракту Ансу Фаті з Брайтоном.

"Ансу Фаті нарешті повернувся після травми. Побачимо в кінці сезону, що буде з його угодою із Брайтоном", — цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Чекаємо, що він повернеться, оскільки це частина угоди з англійським клубом, але давайте подивимося влітку".

Наразі Ансу виступає у Брайтоні в оредні і відправився туди літом 2023 року.

Цього сезону 21-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.