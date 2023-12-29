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БРАЙТОН — ТОТТЕНГЕМ, GETTY IMAGES
29 грудня 2023, 08:19
У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон розбив Тоттенгем на Амекс Стедіум з рахунком 4:2.
Дубль за "чайок" оформив Педро, ще голами відзначились Хіншелвуд та Еступіньян. За "шпор" забивали Веліс та Девіс.
Тоттенгем закінчує 2023 рік поза топчетвіркою, Брайтон — на восьмій сходинці.
Брайтон — Тоттенгем 4:2
Голи: Гіншелвуд, 11, Жуан Педро, 23 (пен.), 75 (пен.), Еступіньян, 63 — Веліс, 81, Девіс, 85
Брайтон: Стіл — Гіншелвуд, ван Геке, Данк, Ігор (Еступіньян, 46) — Гілмор, Мілнер (Модер, 69) — Буонанотте (Балеба, 59), Гросс, Жуан Педро (Лаллана. 90+3) — Велбек (Фергюсон, 68).
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Сарр (Ло Чельсо, 65), Гейб'єрг — Джонсон (Веліс, 70), Кулушевські, Сон — Рішарлісон (Хіль, 66).
Попередження: Буонанотте, Модер, Данк — Рішарлісон