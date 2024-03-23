Іспанія

Тренер висловив думку щодо виступів Жирони.

Мічел розповів щодо нинішніх виступів Жирони і Артема Довбика.

"Головне, щоб у команди були моменти. Артем Довбик не забивав в попередніх матчах, але точно заб’є", — цитує тренера L'Esportiu.

"Ми повинні покращити ситуацію, коли підходимо до воріт суперника — залучати більше гравців та мати більше моментів. В попередніх кількох іграх ми домінували, але в фінальній третині поля нам не вистачило трохи агресії та глибини".

Завдяки в тому числі голу Артема Довбика збірна України виграла у Боснії і Герцеговини і вийшла до наступного раунду відбору на Євро-2024.

Цього сезону 26-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 7 асистів.