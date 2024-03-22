Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 21 березня 2024 року.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України у гостях здобула непросту перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:1 та отримала можливість позмагатися за путівку до Німеччини у вирішальному раунді проти Ісландії.

Підопічним Сергія Реброва мало що вдавалося в атаці протягом більшості ігрового часу — та ще й "синьо-жовті" пропустили на 57-ій хвилині непотрібний гол.

Втім, спочатку Роман Яремчук, який вийшов на заміну на 81-ій хвилині, зрівняв рахунок, вже на 88-ій хвилині форвард Валенсії асистував Артему Довбику, який і встановив підсумковий рахунок 2:1 на користь збірної України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боснія і Герцеговина — Україна у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:

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Боснія і Герцеговина — Україна 1:2

Голи: Матвієнко, 57 (авт.) — Яремчук, 85, Довбик, 88



Боснія і Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац — Дедич (Чівич, 67), Цимірот, Хаджіахметович, Крунич (Рахманович 90+2), Газібегович — Джеко, Демирович.



Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко (Яремчук, 81), Зінченко (Маліновський, 76) — Зубков (Гуцуляк, 76), Судаков, Мудрик — Довбик (Таловєров, 90+2).



Попередження: Колашинац, Газібегович, Ахмедходжич, П’янич — Матвієнко, Конопля, Яремчук