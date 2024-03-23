Іспанія

Футболіст може стати заміною Ермосо.

Атлетіко на заміну Маріо Ермосо хоче взяти захисника збірної Іспанії U-21.

Очікується, що 28-річний футболіст залишить мадридський клуб найближчим літом. Як повідомляє Marca, головною метою Атлетіко став Крістіан Москера. У клубі впевнені, що в його особі отримають надійного центрального захисника на десятиліття.

Зазначається, що Москерою ще у 2020 році, коли йому було 16 років, цікавилися Реал і ще "половина Європи".

У поточному сезоні Крістіан провів 26 матчів у Ла Лізі.