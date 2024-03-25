Іспанія

Наразі захисник буде далі виступати у команді.

Атлетік продовжив угоду з захисником Юрі Берчіче — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий контракт буде до 2025 року. Також є опція додаткового продовження ще на рік.

Раніше Юрі виступав у складах Реал Сосьєдада, Ейбарі, ПСЖ та інших командах. З французьким колективом Берчіче виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції і Кубка французької ліги, з Ейбаром ставав переможцем Сегунди.

Цього сезону 34-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.