Наразі захисник буде далі виступати у команді.
Юрі Берчіче - Getty Images
25 березня 2024, 12:56
Атлетік продовжив угоду з захисником Юрі Берчіче — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Новий контракт буде до 2025 року. Також є опція додаткового продовження ще на рік.
Раніше Юрі виступав у складах Реал Сосьєдада, Ейбарі, ПСЖ та інших командах. З французьким колективом Берчіче виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції і Кубка французької ліги, з Ейбаром ставав переможцем Сегунди.
Цього сезону 34-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.