Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 березня 2024 року.

Баскський Атлетік у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги на власному полі переграв Алавес у принциповому протистоянні.

Команда Ернесто Вальверде переважала суперників за володінням м’ячем упродовж усієї зустрічі, проте ключовий момент стався посеред першого тайму, коли гості спочатку не забили пенальті, а вже в наступній атаці на власні ворота пропустили.

Невдовзі після цього "леви" забили ще раз, тож із переможцем пари за доволі рівного футболу все було начебто зрозуміло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Алавес у 28-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетік — Алавес 2:0

Голи: Гурусета, 32, 37

На 31-й хвилині Ріоха не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Галаррета (Весга, 81), Прадос (Д. Гарсія, 70) — І. Вільямс, Гомес (Муніаїн, 70), Н. Вільямс (Беренгер, 77) — Гурусета (Р. Гарсія, 77)

Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 76), Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гевара (Бенавідес, 70) — Вісенте, Гуріді (Кіке, 58), Ріоха (Хаджі, 58) — Омородіон (Сімеоне, 70)

Попередження: Н. Вільямс — Бенавідес, Абкар, Бланко.