Іспанія

Проблема расизму турбує світову спільноту вже не один десяток років.

Нападник мадридського Реалу та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор висловився про загальну проблему расизма у світі. Цитує 23-річного бразильця Marca.

"Досить сумна ситуація, яка відбувається у кожному матчі, щодня. Кожна моя скарга мене дуже засмучує. Це відбувається не лише в Іспанії, а й у всьому світі.

З моїм батьком теж таке траплялося – роботодавці обирали білу людину, а не чорну. Я це помічаю і борюся, щоб у найближчому майбутньому цього більше не сталося ні з ким.

Я дякую всім іспанським гравцям, які підтримують мене. Не тільки в Іспанії, расизм — це проблема всього світу. Все більше людей висловлюють мені свою підтримку. Я сподіваюся, що в майбутньому расизму буде все менше і менше, і все менше людей проходитимуть через цю жахливу проблему", — заявив Вінісіус.