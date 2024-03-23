Італія

Однак справа й досі залишається заплутаною.

Протистояння в рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A поміж міланським Інтером та неаполітанським Наполі лише однією нічиєю суто на футбольному полі не обмежилось.

Інтер — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Уже після завершення зустрічі розгорівся справжній скандал через те, що центральний захисник "нерадзуррі" Франческо Ачербі дозволив собі образливі висловлювання на расистському ґрунті на адресу візаві за амплуа в складі "Партенопеї" — бразильця Жуана Жезуса.

Через це в італійській спільноті почались процеси розгляду цього епізоду, і зрештою тільки погіршила ситуацію невдала спроба гравця Інтера зняти з себе звинувачення в расизмі.

У підсумку, Ачербі було виключено із складу збірної Італії на березневі контрольні поєдинки, а в чемпіонаті щодо нього почалось провадження щодо дискваліфікації на десять матчів.

Однак вирішальний фактор у цій справі міг статись уранці в суботу, 23 березня, коли Ачербі завітав до прокурорів місцевої Федерації футболу (FIGC) з поясненнями щодо інциденту.

Як повідомляє місцева преса, гравець Інтера цього разу визнав власну провину, але при цьому зазначив, що використав слово "н*гер" на адресу Жезуса "не в принизливому значенні".

У той самий час, FIGC не знайшла жодних доказів, відео- чи аудіо- контенту, що розмова в такому контексті взагалі мала місце поміж гравцями за ходом гри на Джузеппе Меацца.

Утім, порушення 28 статті кодексу спортивної доброчесності з Ачербі досі не зняли.

Очікується, що прокурор FIGC Джузеппе К’їне зробить висновок по цій справі на початку наступного тижня.