Іспанія

"Вершкові" працюють на перспективу.

Мадридський Реал проявляє інтерес до 16-річного півзахисника аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Madrid Zone.

За інформацією джерела, представники іспанського клубу нещодавно відвідали матч у Буенос-Айресі за участю аргентинця та були приємно вражені грою юного плеймейкера.

Мастантуоно знаходиться у системі Рівер Плейт з 2019 року. За основну команду гравець виступає з початку цього року. Його контракт із "мільйонерами" розрахований до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт десять матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Реал домовився з Девісом.