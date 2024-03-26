Угода розрахована до літа 2026 року.
Дані Парехо, ФК Вільярреал
26 березня 2024, 14:56
Вільярреал оголосив про продовження контракту з одним зі своїх лідерів — півзахисником Даніелем Парехо, повідомив офіційний сайт іспанської команди.
34-річний іспанець продовжив співпрацю з "жовтою субмариною" ще на 2 роки — до 30 червня 2026 року.
Парехо, вихованець Реала, перейшов у Вільярреал із Валенсії влітку 2020 року.
Відтоді хавбек провів за команду 182 гри, забив 12 м'ячів і віддав 31 гольову передачу.