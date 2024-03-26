Іспанія

Угода розрахована до літа 2026 року.

Вільярреал оголосив про продовження контракту з одним зі своїх лідерів — півзахисником Даніелем Парехо, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

34-річний іспанець продовжив співпрацю з "жовтою субмариною" ще на 2 роки — до 30 червня 2026 року.

Парехо, вихованець Реала, перейшов у Вільярреал із Валенсії влітку 2020 року.

Відтоді хавбек провів за команду 182 гри, забив 12 м'ячів і віддав 31 гольову передачу.