Іспанія

Команда починає пошуки нового головного тренера.

Якоба Аррасате оголосив, що залишить Осасуну після завершення сезону-2023/24, оскільки не стане продовжувати контракт, нині розрахований до кінця червня 2024 року, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Іспанець очолив колектив із Памплони ще у липні 2018 року, коли він перебував у другому дивізіоні Іспанії. З того часу, станом на зараз, під керівництвом 45-річного спеціаліста Осасуна провела 248 офіційних матчів (102 перемоги, 60 нічиїх, 86 поразок, 304:307 забитих-пропущених).

З Аррасате клуб вийшов із другого дивізіону країни у 2019 році. Він привів команду до першої участі в єврокубках (кваліфікація Ліги конференцій-2023/24) із сезону-2006/07.

Осасуна зараз іде 12-ю у турнірній таблиці Ла Ліги. Від зони єврокубків їх відділяють 6 очок, тоді як від зони вильоту — 14.