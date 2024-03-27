Іспанія

Команда залишиться без головного тренера на пару найближчих матчів Ла Ліги.

Під час матчу двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги на полі мадридського Атлетіко головний тренер каталонської Барселони Хаві вчергове перебував у опалі, тож навіть до завершення першого тайму не зміг протриматись у технічній зоні та був вилучений за повторне попередження.

Атлетіко — Барселона 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Оскільки це було дисциплінарне порушення, то навіть незважаючи на факт відсутності прямої червоної картки керманич "блаугранас" усе одно отримав дискваліфікацію на два матчі за першим рішенням відповідної комісії іспанської першості.

У відповідь на це Барселона одразу подала апеляцію в спробі пом’якшити умови штрафу для свого головного тренера.

Однак програла — повторне засідання відкинуло думку каталонців про те, що звіт головного арбітра Хосе Марії Санчеса Мартінеса містив у собі "помилку та не посилався на обставини, що передували емоційній реакції Хаві".

Таким чином керманич Барселони пропустить матч проти Лас-Пальмаса 30 березня та Кадіса 13 квітня.

Але буде присутнім на гостьовому El Clasico 21 квітня.