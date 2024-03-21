Іспанія

Чи зможе керманич Барселони бути присутнім на El Clasico?

У рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона розбила мадридський Атлетіко на Метрополітано (3:0).

Атлетіко — Барселона 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

За ходом тієї гри в складах обох команд були вилучення, щоправда в "блаугранас" червону картку на 42 хвилині за сперечання з арбітрами отримав головний тренер Хаві.

Незважаючи на те, що це була друга жовта для іспанського фахівця, сам характер порушення спортивних правил став предметом розгляду на останньому на сьогодні засіданні Дисциплінарного комітету Ла Ліги.

Нагадаємо, що головний арбітр тієї гри в протоколі пояснив, за що саме вилучив Хаві.

У підсумку, організатори змагань вирішили відсторонити Хаві на дві гри, а не на три, що передбачалось максимальними санкціями за подібні порушення.

Таким чином керманич Барселони пропустить матч проти Лас-Пальмаса 30 березня та Кадіса 13 квітня.

Але буде присутнім на гостьовому El Clasico 21 квітня.