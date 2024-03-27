Іспанія

У команді розраховують на двох своїх вихованців.

Мадридський Реал найближчими днями оголосить про продовження угод із двома іспанськими захисниками, передає видання AS.

За даними AS, оновлення контрактів очікує на центрального захисника Начо Фернандеса і правого захисника Лукаса Васкеса. Очікується, що нові угоди будуть розраховані до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні 34-річний Фернандес взяв участь у 33 матчах "вершкових" у всіх турнірах (без результативних дій). На рахунку 32-річного Васкеса гол і 4 асисти у 28 поєдинках Реала у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що півзахисник Тоні Кроос залишиться у команді та підпише новий контракт.