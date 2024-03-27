У команді розраховують на двох своїх вихованців.
Лукас Васкес і Начо Фернандес, Getty Images
27 березня 2024, 19:18
Мадридський Реал найближчими днями оголосить про продовження угод із двома іспанськими захисниками, передає видання AS.
За даними AS, оновлення контрактів очікує на центрального захисника Начо Фернандеса і правого захисника Лукаса Васкеса. Очікується, що нові угоди будуть розраховані до кінця червня 2025 року.
У поточному сезоні 34-річний Фернандес взяв участь у 33 матчах "вершкових" у всіх турнірах (без результативних дій). На рахунку 32-річного Васкеса гол і 4 асисти у 28 поєдинках Реала у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що півзахисник Тоні Кроос залишиться у команді та підпише новий контракт.