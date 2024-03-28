Іспанія

Лідер "матрацників" повертається.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн може зіграти з Вільярреалом першого квітня у матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.

33-річний француз відновився від травми гомілкостопа і у середу тренувався у загальній групі мадридського клубу.

Нагадаємо, що Антуан через пошкодження пропустив товариські матчі збірної Франції у березні.

Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 38 матчів, забив 19 голів та віддав 7 результативних передач.