Лідер "матрацників" повертається.
Грізманн, getty images
28 березня 2024, 12:27
Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн може зіграти з Вільярреалом першого квітня у матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.
33-річний француз відновився від травми гомілкостопа і у середу тренувався у загальній групі мадридського клубу.
Нагадаємо, що Антуан через пошкодження пропустив товариські матчі збірної Франції у березні.
Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 38 матчів, забив 19 голів та віддав 7 результативних передач.