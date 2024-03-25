Іспанія

"Матрацники" хочуть підсилити центр поля.

Мадридський Атлетіко цікавиться бразильським півзахисником Аталанти Едерсоном. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "матрацники" з минулого сезону ведуть активну роботу щодо підсилення півзахисту команди. Керівництво Атлетіко планує придбати Едерсона в літнє трансферне вікно.

24-річний бразилець перейшов до Аталанти з Салернітани у липні 2022 року за 21 млн. євро.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 2,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Едерсон відіграв за Аталанту 36 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Коке продовжив угоду з Атлетіко.