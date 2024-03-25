"Матрацники" хочуть підсилити центр поля.
Едерсон, getty images
25 березня 2024, 20:18
Мадридський Атлетіко цікавиться бразильським півзахисником Аталанти Едерсоном. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, "матрацники" з минулого сезону ведуть активну роботу щодо підсилення півзахисту команди. Керівництво Атлетіко планує придбати Едерсона в літнє трансферне вікно.
24-річний бразилець перейшов до Аталанти з Салернітани у липні 2022 року за 21 млн. євро.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 2,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Едерсон відіграв за Аталанту 36 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Коке продовжив угоду з Атлетіко.